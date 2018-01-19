В Одессе полицейские застрелили мужчину, ранившего троих правоохранителей (обновлено)

Один полицейский в тяжелом состоянии.

?В Одессе полицейские застрелили мужчину, ранившего троих правоохранителей (обновлено)
Фото: dumskaya.net

В Одессе в ходе спецоперации по задержанию вооруженного преступника ранены трое полицейских, нападавший застрелен.

Об этом сообщает "Думская".

"Прямо сейчас возле школы №122 на Новосельского, 48 задерживают вооруженных преступников. Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых сотрудниках полиции. Один человек, судя по всему, погиб", - пишет издание.

По словам свидетелей, погиб 60-летний житель дома №48.

"У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять... Правда, полиция держит у стены и обыскивает еще нескольких человек, поэтому, что происходит, пока непонятно", - рассказал один из жителей.

Фото: dumskaya.net

В полиции подтвердили факт перестрелки, но подробностей не сообщили, сообщает "Украинская Служба Информации".

Отмечается, что на улицу из дворов вышли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Один мужчина получил ранение.

На место прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. По сообщениям очевидцев, нападавшие скрылись во дворах. На эту улицу выдвинулся спецназ.

Фото: dumskaya.net

Также есть информация, что двое участников перестрелки тяжело ранены. По сообщению очевидцев, в перестрелке участвовали полицейские.

На место прибыл глава Одесского ГУ Нацполиции Дмитрий Головин. Он взял руководство операцией на себя. Спецназ вошел во внутренний двор рядом с местом перестрелки. Полицейские по громкой связи просят стрелявших сдаться.

Обновление. Во время задержания трое полицейских получили огнестрельные ранения, стрелявший ликвидирован. Об этом сообщил советник главы Нацполиции Одессы Руслан Форостяк.

"Преступник застрелен на месте, трое полицейских ранены, один тяжелый, находятся в медицинском учреждении", - написал он в Фейсбуке.

Форостяк также уточнил, что по этому адресу, по предварительным данным, скрывался мужчина, который находился в розыске за правонарушения, предусмотреное ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия).

"Правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу", - рассказал Форостяк.

Как сообщает "Думская", убитый мужчина - известный одесский пророSSийский деятель Валентин Дорошенко. Он называл себя "членом партии Сталина", в 2010-м году пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Фото: dumskaya.net

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания облУВД на Еврейской осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.

Выяснив, что Дорошенко вернулся домой, к нему нагрянули полицейские - два оперативника Приморского отдела и участковый. Тогда он достал пистолет и напал на правоохранителей.

Напомним, ранее одесским патрульным пришлось отстреливаться во время задержания пьяного водителя.


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