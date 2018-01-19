В центре Одессы со стрельбой задерживают преступников, есть погибший и раненые

На улице Новосельского произошла перестрелка.

?В центре Одессы со стрельбой задерживают преступников, есть погибший и раненые
Фото: dumskaya.net

Правоохранители Одессы проводят спецоперацию по задержанию вооруженных преступников.

Об этом сообщает "Думская".

"Прямо сейчас возле школы №122 на Новосельского, 48 задерживают вооруженных преступников. Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых сотрудниках полиции. Один человек, судя по всему, погиб", - пишет издание.

По словам свидетелей, погиб 60-летний житель дома №48.

"У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять... Правда, полиция держит у стены и обыскивает еще нескольких человек, поэтому, что происходит, пока непонятно", - рассказал один из жителей.

Фото: dumskaya.net

В полиции подтвердили факт перестрелки, но подробностей не сообщили, сообщает "Украинская Служба Информации".

Отмечается, что на улицу из дворов вышли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Один мужчина получил ранение.

На место прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. По сообщениям очевидцев, нападавшие скрылись во дворах. На эту улицу выдвинулся спецназ.

Фото: dumskaya.net

Также есть информация, что двое участников перестрелки тяжело ранены. По сообщению очевидцев, в перестрелке участвовали полицейские.

На место прибыл глава Одесского ГУ Нацполиции Дмитрий Головин. Он взял руководство операцией на себя. Спецназ вошел во внутренний двор рядом с местом перестрелки. Полицейские по громкой связи просят стрелявших сдаться.

Напомним, ранее одесским патрульным пришлось отстреливаться во время задержания пьяного водителя.


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