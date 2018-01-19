В центре Одессы со стрельбой задерживают преступников, есть погибший и раненые
На улице Новосельского произошла перестрелка.
Правоохранители Одессы проводят спецоперацию по задержанию вооруженных преступников.
Об этом сообщает "Думская".
"Прямо сейчас возле школы №122 на Новосельского, 48 задерживают вооруженных преступников. Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых сотрудниках полиции. Один человек, судя по всему, погиб", - пишет издание.
По словам свидетелей, погиб 60-летний житель дома №48.
"У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять... Правда, полиция держит у стены и обыскивает еще нескольких человек, поэтому, что происходит, пока непонятно", - рассказал один из жителей.
В полиции подтвердили факт перестрелки, но подробностей не сообщили, сообщает "Украинская Служба Информации".
Отмечается, что на улицу из дворов вышли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Один мужчина получил ранение.
На место прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. По сообщениям очевидцев, нападавшие скрылись во дворах. На эту улицу выдвинулся спецназ.
Также есть информация, что двое участников перестрелки тяжело ранены. По сообщению очевидцев, в перестрелке участвовали полицейские.
На место прибыл глава Одесского ГУ Нацполиции Дмитрий Головин. Он взял руководство операцией на себя. Спецназ вошел во внутренний двор рядом с местом перестрелки. Полицейские по громкой связи просят стрелявших сдаться.
Напомним, ранее одесским патрульным пришлось отстреливаться во время задержания пьяного водителя.
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19.01.2018 16:54