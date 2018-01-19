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В Симферополе школьник устроил стрельбу из пистолета, есть пострадавшие В Симферополе ученик гимназии имени Ушинского устроил стрельбу из пневматического пистолета. Вследствие этого школьник ранил в ногу другого ученика, сообщает « Крыминформ » со ссылкой на оккупационное «Министерство образования, науки и молодежи Крыма». После инцидента в гимназию приехали медики и изъяли пулю, которая застряла под кожей. Впоследствии раненого школьника отправили домой. Жизни парня ничего не угрожает. О мотивах стрелка не сообщается.

golos.ua

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