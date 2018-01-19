Майкл Дуглас оказался в центре секс-скандала

Журналистка и бывшая сотрудница продюсерской компании Майкла Дугласа Сюзан Броуди обвинила актера в публичной мастурбации. По словам женщины, инцидент произошел в конце 1980 года.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Броуди отметила, что на работу к Дугласу устроилась в 40-летнем возрасте. Она якобы постоянно выслушивала развратные комментарии своего начальника, а также вынуждена была терпеть насмешки, носящие сексуальный подтекст.

Также женщина рассказала о мастурбации Дугласа в ее присутствии, когда они вместе работали над созданием персонажа для фильма.

Спустя несколько месяцев после инцидента Броуди, по ее словам, была уволена. Все то время, пока она работала в компании после упомянутого инцидента, она избегала оставаться одна в присутствии Дугласа.

Сам голливудский актер уже успел высказаться по поводу данных обвинений, назвав их ложью и фабрикацией.