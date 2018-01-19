В Селидово вымогатели похитили бизнесмена ради выкупа $20 тысяч

На задержание преступников бросили КОРД.

Фото: police.dn.ua

В четверг, 18 января, в Селидово был похищен частный предприниматель.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, преступление совершили несколько вооруженных бандитов, которых нанял местный житель. Мужчину выманили на склады под поводом оформления аренды, схватили и с мешком на голове вывезли в Константиновку. Там его держали связанного скотчем в промзоне и, запугивая убийством, вымогали деньги. Жизнь человека оценили в 20 тысяч долларов.

Полиция узнала о готовящемся преступлении заранее, поэтому, когда на место прибыл заказчик похищения, спецназ КОРД начал штурм помещения.

В результате были задержаны четыре человека, а заложник освобожден, он не пострадал.

Все члены группировки - жители Донецкой области. Полиция установила, что они причастны также к нападению на жителя Покровского района и нанесении ему телесных повреждений. Кроме того, следователи считают, что задержанные планировали новые преступления на территории Донецкой и соседних областей. По месту жительства задержанных были начаты обыски, изъят автомобиль, на котором передвигались задержанные, и огнестрельное оружие.

Предварительно им инкриминируется ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.15 ч.1 ст. 121 (покушение на нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.