Определены ТОП-100 лучших фильмов всех времен
Издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших картин по версии зрителей. Лидером списка оказалась лента "Волшебник страны Оз" 1939 года.
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Второе место заняла картина "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, а третье - вышедший в 2017 году хоррор "Прочь".
В ТОП-10 также вошли "Третий человек" (1949), "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015), "Кабинет доктора Калигари" (1920), "Всё о Еве" (1950), "Головоломка" (2015), "Метрополис" (1927) и "Крестный отец" (1927).
При составлении рейтинга авторы издания ориентировались на оценки, которые картины получили на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.
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