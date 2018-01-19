Определены ТОП-100 лучших фильмов всех времен

Издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших картин по версии зрителей. Лидером списка оказалась лента "Волшебник страны Оз" 1939 года.

Об этом сообщает Корреспондент .

Второе место заняла картина "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, а третье - вышедший в 2017 году хоррор "Прочь".

В ТОП-10 также вошли "Третий человек" (1949), "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015), "Кабинет доктора Калигари" (1920), "Всё о Еве" (1950), "Головоломка" (2015), "Метрополис" (1927) и "Крестный отец" (1927).

При составлении рейтинга авторы издания ориентировались на оценки, которые картины получили на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.