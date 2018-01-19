Определены ТОП-100 лучших фильмов всех времен

Определены ТОП-100 лучших фильмов всех времен

Издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших картин по версии зрителей. Лидером списка оказалась лента "Волшебник страны Оз" 1939 года.

Об этом сообщает Корреспондент.

Второе место заняла картина "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, а третье - вышедший в 2017 году хоррор "Прочь".

В ТОП-10 также вошли "Третий человек" (1949), "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015), "Кабинет доктора Калигари" (1920), "Всё о Еве" (1950), "Головоломка" (2015), "Метрополис" (1927) и "Крестный отец" (1927).

При составлении рейтинга авторы издания ориентировались на оценки, которые картины получили на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.




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