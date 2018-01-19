В Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщин
В Херсонской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании, который за два часа изнасиловал трех женщин.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.
В Новокаховский отдел полиции обратились три женщины. Они сообщили, что утром на улице с применением физически и силы их изнасиловал один и тот же человек. У последней жертвы злоумышленник также отобрал личные вещи. Вечером полицейские задержали подозреваемого.
На поиски злоумышленника были задействованы работники трех отделов полиции. Полицейские провели подворные обходы, опросили местных жителей, проверили развлекательные заведения и лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Как рассказал заместитель начальника Новокаховского отдела полиции Андрей Ювченко, под подозрение попал 22-летний ранее судимый житель Бериславского района. Его задержали вечером в Бериславе. Во время проведения следственных действий потерпевшие узнали злоумышленника.
Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты 2 уголовных производства.
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