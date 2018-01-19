Трем запорожским патрульным предъявлено обвинение в пытках

Полицейские избили водителя и держали его на улице шесть часов.

Прокуратура Запорожской области сообщила о подозрении трем патрульным полицейским, которые пытали и издевались над гражданином с помощью спецсредств.

Это произошло еще 12 октября на стационарном посту "Запорожье-север", который расположен на автомагистрали при въезде в город со стороны Днепра. Находясь на дежурстве, патрульные остановили автомобиль и по непонятным причинам надели на водителя наручники и принялись бить резиновыми дубинками (медики насчитали следы от 13 ударов на теле), сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.

Патрульные удерживали потерпевшего ночью на улице более шести часов. Водителю также не дали возможности согреться в помещении поста, поесть, запретили общаться с родственниками и адвокатом.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Их действия квалифицированы по двум статьям: ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины. Санкция за совершенное преступление предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.