В Европе восемь человек погибли в результате урагана

В результате инцидентов, связанных с ураганом в Северной Европе, погибли восемь человек.

Об этом сообщает « BBC ».

Двое из них были пожарными, которые помогали расчищать завалы в Германии.

Несколько человек погибли в Нидерландах и Германии в результате падения деревьев и обломков строительных конструкций. Один человек погиб в ДТП, когда его микроавтобус снесло на встречную полосу.

Теперь шторм пересек границу с Польшей.

В Германии в связи с порывами ветра до 140 км/ч 18 января были отменены все рейсы поездов дальнего следования.

В амстердамском аэропорту Схипхол были временно приостановлены все полеты, два из трех залов прибытия были закрыты после