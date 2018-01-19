В Европе восемь человек погибли в результате урагана
В результате инцидентов, связанных с ураганом в Северной Европе, погибли восемь человек.
Об этом сообщает «
Двое из них были пожарными, которые помогали расчищать завалы в Германии.
Несколько человек погибли в Нидерландах и Германии в результате падения деревьев и обломков строительных конструкций. Один человек погиб в ДТП, когда его микроавтобус снесло на встречную полосу.
Теперь шторм пересек границу с Польшей.
В Германии в связи с порывами ветра до 140 км/ч 18 января были отменены все рейсы поездов дальнего следования.
В амстердамском аэропорту Схипхол были временно приостановлены все полеты, два из трех залов прибытия были закрыты после
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Общество
19.01.2018 07:53
19.01.2018 07:53