В Ивано-Франковске пропал глава правления меховой фабрики "Тысменица"
Он ушел из дому 13 января, и с тех пор никто не знает его местонахождение.
В Ивано-Франковске пропал без вести глава правления компании "Хутрофирма Тысменица", которое является крупнейшим меховым предприятием Украины.
Как отмечает Zaxid.net, Иван Артемович утром 13 января ушел из дому, и с тех пор место его никто не видел.
Полиция приводит приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, полного телосложения, волосы средней длины с проседью. Был одет в спортивные штаны черного цвета, спортивную куртку синего цвета, кроссовки синего цвета. При себе имел барсетку черного цвета, мобильный телефон iPhone 6, паспорт гражданина Украины.
Артемович является руководителем и конечным бенефициаром ОАО "Хутрофирма Тысменица", которое по состоянию на 11 января 2018 года находилось в процессе объявления банкротства. Кроме того, у компании почти 600 тыс. грн налогового долга.
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