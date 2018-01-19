В Ивано-Франковске пропал глава правления меховой фабрики "Тысменица"

Он ушел из дому 13 января, и с тех пор никто не знает его местонахождение.

В Ивано-Франковске пропал без вести глава правления компании "Хутрофирма Тысменица", которое является крупнейшим меховым предприятием Украины.

Фото: kurs.if.ua

Как отмечает Zaxid.net, Иван Артемович утром 13 января ушел из дому, и с тех пор место его никто не видел.

Полиция приводит приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, полного телосложения, волосы средней длины с проседью. Был одет в спортивные штаны черного цвета, спортивную куртку синего цвета, кроссовки синего цвета. При себе имел барсетку черного цвета, мобильный телефон iPhone 6, паспорт гражданина Украины.