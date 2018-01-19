Автобусы Apple подвергались нападениям в Силиконовой долине

Автобусы, используемые для перевозки сотрудников Apple , подвергались нападениям. Преступники поразбивали окна в транспортных средствах. Было зафиксировано несколько таких инцидентов.

Некоторые новостные агентства сообщают о том, что фирма отправила электронное письмо сотрудникам, заявив, что автобусы теперь перенаправляются.

Пока не сообщалось о полученных травмах, и нет никаких предположений о том, что преступники нацелены на определенную компанию.

Эти нападения могут быть связаны с предыдущим недоразумением относительно того, как технологический сектор вызывает джентрификацию Сан-Франциско и его окрестностей.

Калифорнийский автомобильный патруль уже подтвердил, что инциденты имели место.

«Мы не уверены в причинении ущерба в это время, но мы ничего не решаем», — сказал в интервью NBC News сотрудник CHP Art Montiel.

Напомним, в 2013 году в автобусе с сотрудниками Google также разбили окна.

Потом началис массовые протесты, потому, что высокооплачиваемый технический сектор «подтолкнул» цены на жилье в городе.