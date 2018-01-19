В Бурятии девятиклассник с топором напал на учительницу и семиклассников

Это уже второй подобный случай в РоSSии на этой неделе.

Утром в пятницу ученик 9-го класса одной из школ, расположенных в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ в Бурятии, с топором напал на учеников 7-го класса. Затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. Ранены трое учеников и учитель, нападавший задержан, сообщается на сайте Следственного комитета РоSSии по Республике Бурятия.

По данным РИА Новости, количество пострадавших больше - ранены семь человек (пять детей, учительница и нападавший). Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

При этом "Интерфакс" сообщает, что на школу напали два девятиклассника. Один из них задержан, другой сбежал. "Они [нападавшие] зашли в кабинет, где проходили занятия седьмого класса, кинули бутылку с зажигательной смесью, нанесли двум семиклассникам колото-резаные ранения и пробили голову учителю", - пояснил собеседник агентства.

Поселок Сосновый Бор до 2011 года входил в перечень закрытых для посещения населенных пунктов Вооруженных сил РФ .

Напомним, 15 января в Перми два вооруженных ножами подростка ворвались в кабинет к ученикам четвертого класса школы № 127 и стали наносить удары школьникам и учительнице. В результате нападения пострадали 15 человек, педагога госпитализировали с 17 ножевыми ранениями. Нападавшим предъявили обвинение в покушении на групповое убийство. В настоящее время подростки находятся в больнице, они оба уже арестованы.