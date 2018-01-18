За неделю гриппом и ОРВИ заболели 132 000 человек – Минздрав

За неделю гриппом и ОРВИ заболели 132 000 человек – Минздрав

С 8 по 14 января 2018 года в Украине гриппом и ОРВИ заболели 132 204 человек, что ниже прошлогодних показателей на 22%. Смертей из-за осложнений не зафиксировано.

Об этом  сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

За вторую неделю 2018 года активность гриппа в регионах Украины остается низкой. Ни в одной из областей эпидемический порог не превышен.

Как отмечается, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже, чем за соответствующий период прошлого года.

"Активность гриппа в регионах Украины остается низкой. ОРВИ заболели 132 204 человека, что типично для этого времени года и на 22,1% меньше аналогичного периода прошлого сезона", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что летальных случаев в результате осложнения от гриппа не зафиксировано. В целом исследовано 75 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в подавляющем большинстве определены вирусы гриппа типа В.

Напомним, к 18 января 2018 года число случаев заболевания гепатитом А в Николаеве увеличилось до 98 человек.

В больницах Николаева по состоянию на утро 17 января с подозрением на гепатит А были госпитализированы77 человек.


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