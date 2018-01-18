На правом берегу Киева произошла стрельба, с места ЧП украли рюкзак свидетеля
18 января в Голосеевском районе Киева на проспекте Науки, 33 жители дома услышали стрельбу. На место происшествия сразу же вызвали полицию.
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Возле дома на тротуаре правоохранители обнаружили гильзу калибра 9 миллиметров. К счастью, никто не пострадал.
Выстрел услышал житель дома, который в это время ремонтировал свой автомобиль. После этого он заметил двух парней, которые скрылись на старой иномарке красного цвета. Марку машины очевидец не рассмотрел. После происшествия у мужчины исчез из авто рюкзак. В нем не было никаких ценных вещей. Поэтому писать заявление о краже мужчина не стал.
В пресс-службе полиции Киева сообщили, что сейчас по факту обнаружения гильзы ведутся следственно-оперативные действия. Правоохранители выясняют, кто и зачем устроил стрельбу возле жилого дома.
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