На правом берегу Киева произошла стрельба, с места ЧП украли рюкзак свидетеля

18 января в Голосеевском районе Киева на проспекте Науки, 33 жители дома услышали стрельбу. На место происшествия сразу же вызвали полицию.

Об этом Информатор сообщает с места события.

Возле дома на тротуаре правоохранители обнаружили гильзу калибра 9 миллиметров. К счастью, никто не пострадал.

Выстрел услышал житель дома, который в это время ремонтировал свой автомобиль. После этого он заметил двух парней, которые скрылись на старой иномарке красного цвета. Марку машины очевидец не рассмотрел. После происшествия у мужчины исчез из авто рюкзак. В нем не было никаких ценных вещей. Поэтому писать заявление о краже мужчина не стал.