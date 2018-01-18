В Черкассах сотрудников городского совета вывели расчищать улицы

В Черкассах работников городского совета вывели расчищать улицы, так как коммунальщики не справляются с последствиями погодных условий.

Об этом сообщает vikka.ua .

Отмечается, что работники 9-ти департаментов Черкасского городского совета вышли расчищать улицы от снега.

В качестве инвентаря чиновникам выдали лопаты.

"9 департаментов в 5:00 часов утра вышли расчищать снег вместе с коммунальщиками. Также привлечены курсанты с Оршанце и Пожарной академии имени Героев Чернобыля", - сообщила директор департамента организационного обеспечения Лилия Малищук.