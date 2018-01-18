В Черкассах сотрудников городского совета вывели расчищать улицы

В Черкассах сотрудников городского совета вывели расчищать улицы (ФОТО)

В Черкассах работников городского совета вывели расчищать улицы, так как коммунальщики не справляются с последствиями погодных условий.

Об этом сообщает vikka.ua.

Отмечается, что работники 9-ти департаментов Черкасского городского совета вышли расчищать улицы от снега.

В качестве инвентаря чиновникам выдали лопаты.

"9 департаментов в 5:00 часов утра вышли расчищать снег вместе с коммунальщиками. Также привлечены курсанты с Оршанце и Пожарной академии имени Героев Чернобыля", - сообщила директор департамента организационного обеспечения Лилия Малищук.

Напомним, в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях по состоянию на утро 18 января ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог.

Согласно решению Киевской городской государственной администрации, этой ночью, с 17 на 18 января, с 00:00 на период снегопада будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений. Кроме того, с 20:00 17 января ограничения будут действовать на въездах в Киевской области, а с 00.00 18 января - ограничения движения распространятся и на Одесскую область.




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