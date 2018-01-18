На фестивале Odessa Classics во второй раз пройдет программа New Ukrainian Soundscapes

Название программы в этом году - "Хэндмейд" (Handmade).

Фото: www.odessaclassics.com

В рамках фестиваля классической музыки Odessa Classics в этом году во второй раз пройдет программа "Новые украинские звуковые ландшафты", в которой представят музыку современных украинских композиторов.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в этом году программа будет сосредоточена на тематике ручного труда и получит название "Хэндмейд".

"Программа имеет своей целью привлечь внимание к камерному исполнению музыки как виртуозному, уникальному и небудничному труду, противостоящему глобализации и серийности, - говорится в описании программы. - Сегодня исполнительство находится на таком высоком уровне, как никогда в истории, но при этому ему как никогда сложно противостоять массовому искусству и симфоническому фундаментализму".

Концерты программы пройдут в новом пространстве - Urban Music Hall, открытие которого запланировано на март.

Среди уже заявленных участников New Ukrainian Soundscapes - ансамбль Nostri Temporis с акустическим проектом "Интуитивные ландшафты", интерактивный перформанс-инсталляция композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейко в сотрудничестве с хореографом Виктором Рубаном, произведения американского и украинского минимализма от Харьковского гитарного квартета, саунд-дайвинг электронного дуэта Ptakh_Jung и "Show of Hands" гитариста Дмитрия Радзецкого и его проекта "Supremus".

Кроме этого, в программе пройдут два концерта музыкантов из западной Европы - их объявят в марте. Для студентов и учеников музыкальных заведений будет льготный вход.

Куратором программы "Новые украинские звуковые ландшафты", как и в прошлом году, выступает музыкальный критик Любовь Морозова.

Напомним, в рамках 4-го фестиваля Odessa Classics состоится детский фортепианный конкурс.