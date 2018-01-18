В Измаиле частично возобновили электро- и водоснабжение

Запустили почти половину котельных.

В Измаиле частично возобновили электро- и водоснабжение
Фото: bessarabiainform.com

В Измаиле Одесской области частично возобновлено электроснабжение важных объектов медико-социальной инфраструктуры города, а также подключена электроэнергия в большинстве многоэтажных жилых домах и частично запущено водоснабжение.

"Восстановлено электроснабжение в 7 котельных в Измаиле. Продолжаются работы по запуску систем отопления", - приводит пресс-служба Одесской ОГА слова руководителя облгосадминистрации Максима Степанова.

В информации отмечается, что в ближайшее время в Измаиле ожидается запуск еще 9 котельных.

Напомним, в четверг Измаил остался без воды, тепла и света из-за непогоды.


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