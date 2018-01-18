Гепатит А в Николаеве: количество заболевших почти достигло 98 человек

К 18 января 2018 года число случаев заболевания гепатитом А в Николаеве увеличилось до 98 человек.

Об этом на сессии Николаевского горсовета сообщила начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, сообщают Новости N.

Так, по словам Шамрай, среди заболевших 22 детей. На стационарном лечении на данный момент находятся 65 человек. "Источник заболевания не выявлен", - отметила Шамрай.

Кроме того, она добавила, что поскольку областная инфекционная больница принимает пациентов с гепатитом и корью на базе городской больницы №1 открыто отделение, куда будут приниматься жители с ОРВИ и гриппом. Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на вчера, 17 января 2018 года, число лиц, которые заболели гепатитом А и были госпитализированы составляло 77 человек.

Отметим, согласно ряду выводов, причиной заболевания стала вода из пунктов разлива. Всего в городе зафиксировано четыре очага заболевания. В Госпродпотребслужбе начали проверку мест, где жители Николаева покупали воду.



Напомним, в больницах Николаева по состоянию на утро 17 января с подозрением на гепатит А были госпитализированы 77 человек.

В областной детской инфекционной больнице находятся 22 пациента, диагноз подтвержден у 17 детей.