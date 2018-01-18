Патрульный стрелок Олейник продолжает работать в полиции - СМИ

Скандальный патрульный полицейский Сергей Олейник, которого обвиняют в убийстве несовершеннолетнего во время погони за BMW в Киеве 7 февраля 2016 года, продолжает работать в полиции спустя два года после инцидента.

Об этом журналист Александр Дубинский сообщил в Facebook

По данным журналиста Александра Дубинского, Олейник работает в секторе по связям со СМИ .

Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля. 22 декабря 2016 года по результатам досудебного расследования прокуратура города Киева направила обвинительный акт в отношении С.Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В ноябре суд избрал состав присяжных в деле Олейника. С тех пор новостей по делу не было.

Следующее судебное заседание было запланировано на 16 января 2018 года. На нем прокурор должен был начать зачитывать обвинительный акт.