Харьковский мажор, сбивший человека на переходе, арестован без права залога

Он признал свою вину и расплакался в суде.

Харьковский мажор, сбивший человека на переходе, арестован без права залога
Фото: khar.gp.gov.ua

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 18-летнему Тиграну Енгибаряну в виде содержания под стражей без права на залог. Об этом сообщила прокуратура Харьковской области.

Во вторник, 16 января, Енгибарян на автомобиле Toyota Camry сбил на светофоре 17-летнего парня. От полученных травм тот умер на месте, водитель же сбежал с места происшествия и бросил машину неподалеку, но через несколько часов был задержан.

Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса) и оставлении пострадавшего без помощи (ч.1 ст.135 УК). Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Харьковское издание NewsRoom пишет, что Енгибарян в суде расплакался и извинился перед родственниками погибшего. "Хочу извиниться перед мамой мальчика, я бы отдал свою жизнь, чтобы он был жив. Он такой же молодой, он ничего не успел. Мне очень жалко его маму", - сказал он.

"Я ехал по Салтовскому шоссе в сторону "Французского бульвара". Хотел объехать машину, думал, проскочу на зеленый. Выехал на встречную полосу. Потом испугался и уехал, а после вернулся сам, когда понял, что наделал. Извиняюсь перед мамой и всей семьей. Мне очень жаль. Больше ничего не могу сказать. Я согласен с подозрением", - заявил подозреваемый.

Енгибаряну исполнилось 18 лет всего месяц назад. Тогда же он получил права. Отец владельца машины - частный предприниматель, который работает в сфере недвижимости и торговли.


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