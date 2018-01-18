В Одессе затопило центральную улицу (ВИДЕО)

Полиция намерена перекрыть улицу Приморскую в центре Одессы на участке от Газового переулка до Военного спуска.

Об этом сообщает Думская .

«Учитывая ухудшение погодных условий, одесская мэрия просит максимально ограничить передвижение по городу и поездки за пределы Одессы. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие 1-2 часа 18 января по Одессе и области ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра 25-27 м/с. Такая погода сохранится до конца дня 18 января», – отмечают в Одесской городском совете.

Напомним, нечто похожее Одесса уже пережила в 2016 году, тогда в городе объявили чрезвычайное положение, поскольку разрушительный ураган уничтожал древья, убивал людей, разрушал жилые дома.

Местная полиция в связи со стихией решила перекрыть улицу в центре города. Приморская перекрыта от Газового переулка до Военного спуска. Причина – большое количество воды на проезжей части.

Напомним, 18 января пользователи соцсетей продолжают сообщать о километровых пробках и снежных заносах на трассе Одесса-Киев неподалеку от Умани. Об этом сообщила в соцсети Кристина Коваленко. «Два часа провели в снежном плену. По трассе в некоторых местах снега по пояс, перил не видно. Бензин заканчивается, но все въезды на заправки замело снегом. 10 км пробка и одна машина ГСЧС, которая недавно приехала и пытается сдвинуть первую фуру с места. Ни одной снегоуборочной машины в зоне пробки нет, потому что фуры перекрыли дорогу», - написала она.