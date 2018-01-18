В Одессе затопило центральную улицу (ВИДЕО)

В Одессе затопило центральную улицу (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция намерена перекрыть улицу Приморскую в центре Одессы на участке от Газового переулка до Военного спуска.

Об этом сообщает Думская.

 «Учитывая ухудшение погодных условий, одесская мэрия просит максимально ограничить передвижение по городу и поездки за пределы Одессы. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие 1-2 часа 18 января по Одессе и области ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра 25-27 м/с. Такая погода сохранится до конца дня 18 января», – отмечают в Одесской городском совете.

Напомним, нечто похожее Одесса уже пережила в 2016 году, тогда в городе объявили чрезвычайное положение, поскольку разрушительный ураган уничтожал древья, убивал людей, разрушал жилые дома.

Местная полиция в связи со стихией решила перекрыть улицу в центре города. Приморская перекрыта от Газового переулка до Военного спуска. Причина – большое количество воды на проезжей части.

Напомним, 18 января пользователи соцсетей продолжают сообщать о километровых пробках и снежных заносах на трассе Одесса-Киев неподалеку от Умани. Об этом сообщила в соцсети Кристина Коваленко.   «Два часа провели в снежном плену. По трассе в некоторых местах снега по пояс, перил не видно. Бензин заканчивается, но все въезды на заправки замело снегом. 10 км пробка и одна машина ГСЧС, которая недавно приехала и пытается сдвинуть первую фуру с места. Ни одной снегоуборочной машины в зоне пробки нет, потому что фуры перекрыли дорогу», - написала она.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Москву накрыло смрадом от гниющей свалки в БалашихеМоскву накрыло смрадом от гниющей свалки в Балашихе
В Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологиВ Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологи
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
В Запорожье в торговца мясом выстрелили и отобрали деньгиВ Запорожье в торговца мясом выстрелили и отобрали деньги
В Харькове патрульный угрожал пистолетом продавцам и охранникам продуктового магазинаВ Харькове патрульный угрожал пистолетом продавцам и охранникам продуктового магазина
Блок рекламы


Похожие новости
В Казахстане город замело черным снегом (ВИДЕО)В Казахстане город замело черным снегом (ВИДЕО)
В Одессе уволили врачей, которые работали пьяными и не спасли человекаВ Одессе уволили врачей, которые работали пьяными и не спасли человека
В Одессе патрульные задержали бригаду "скорой помощи"В Одессе патрульные задержали бригаду "скорой помощи"
Внедорожник и трос: Сноубордист испытал снег в Бердянске (ВИДЕО)Внедорожник и трос: Сноубордист испытал снег в Бердянске (ВИДЕО)
В Антверпене мощный взрыв разрушил здание ресторана, пострадали до 20 человек (ВИДЕО)В Антверпене мощный взрыв разрушил здание ресторана, пострадали до 20 человек (ВИДЕО)
В детской больнице в Боярке пациентов обслуживал пьяный врач – СМИ (ВИДЕО)В детской больнице в Боярке пациентов обслуживал пьяный врач – СМИ (ВИДЕО)
Белка оказалась сильней двух американских полицейских (ВИДЕО)Белка оказалась сильней двух американских полицейских (ВИДЕО)
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
В Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилемВ Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем
В Ирпене бездомного из вокзала выгнали на мороз (ВИДЕО)В Ирпене бездомного из вокзала выгнали на мороз (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости