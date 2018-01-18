Измаил остался без воды, тепла и света из-за непогоды

Подобная ситуация в Килийском районе.

Измаил остался без воды, тепла и света из-за непогоды
Фото: dumskaya.net

Город Измаил Одесской области 18 января оказался полностью обесточен в связи с непогодой.

Как сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко в фейсбуке, повреждена единственная линия 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдову. В связи с этим отключено электроснабжение котельных и насосных.

"Уважаемые измаильчане, просим вас не пользоваться автомобильным транспортом и не покидать свои дома, - написал Абрамченко. - В связи с налипанием мокрого снега высока вероятность падения веток деревьев и элементов крыш. До вечера ветер будет усиливаться. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся. Ожидается, что до вечера электроснабжение будет нестабильным, водоснабжение будет отсутствовать".

Аналогичная ситуация наблюдается в населенных пунктах Килийского района Одесской области. Глава Килийского районного совета Павел Бойченко написал в фейсбуке, что свет и вода есть только в поселке Вилково. Остальные населенные пункты либо частично, либо полностью обесточены.

"Большие проблемы в энергетике района. Много порывов деревьев и опор линий электропередач. Много аварийных отключений. Фактически все населенные пункты района за исключением г. Вилково частично или полностью обесточены. Принимаются меры по восстановлению подачи электричества в первую очередь на посёлок СРЗ в г. Килия и социально важных объектов", - сообщил он.


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