На украинскую кинопремию "Золотая Дзига"-2018 подали 77 фильмов

Церемония награждения пройдет 20 апреля.

На украинскую кинопремию "Золотая Дзига"-2018 подали 77 фильмов
Фото: Украинская киноакадемия

На премию украинской киноакадемии "Золотая Дзига" подали 77 полнометражных и короткометражных фильмов.

Как сообщает пресс-служба кинопремии, заявки на участие в конкурсе принимались до 15 января.

Сейчас в Киноакадемию входит 307 человек: кинематографисты, продюсеры, критики и журналисты.

К рассмотрению подали 22 полнометражных, 30 короткометражных игровых, 17 документальных и 8 анимационных фильмов. Это все - фильмы, которые были в украинском прокате, как минимум, неделю или принимали участие в международном кинофестивале с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Согласно решению правления Киноакадемии, короткометражные документальные фильмы не будут принимать участие в конкурсе. 22 января члены Киноакадемии начнут голосование за фильмы-номинанты на премию - короткий список объявят в феврале. В Марте члены правления определят номинантов.

В этом году "Золотую Дзигу" будут вручать в 18 номинациях. Церемония награждения состоится 20 апреля.

Напомним, в прошлом году лучшим фильмом по версии Украинской Киноакадемии стало "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко.


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