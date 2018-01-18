На украинскую кинопремию "Золотая Дзига"-2018 подали 77 фильмов
Церемония награждения пройдет 20 апреля.
На премию украинской киноакадемии "Золотая Дзига" подали 77 полнометражных и короткометражных фильмов.
Как сообщает пресс-служба кинопремии, заявки на участие в конкурсе принимались до 15 января.
Сейчас в Киноакадемию входит 307 человек: кинематографисты, продюсеры, критики и журналисты.
К рассмотрению подали 22 полнометражных, 30 короткометражных игровых, 17 документальных и 8 анимационных фильмов. Это все - фильмы, которые были в украинском прокате, как минимум, неделю или принимали участие в международном кинофестивале с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Согласно решению правления Киноакадемии, короткометражные документальные фильмы не будут принимать участие в конкурсе. 22 января члены Киноакадемии начнут голосование за фильмы-номинанты на премию - короткий список объявят в феврале. В Марте члены правления определят номинантов.
В этом году "Золотую Дзигу" будут вручать в 18 номинациях. Церемония награждения состоится 20 апреля.
Напомним, в прошлом году лучшим фильмом по версии Украинской Киноакадемии стало "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко.
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Общество
18.01.2018 11:48