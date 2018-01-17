Убийство Ноздровской: Россошанский заявляет, что оговорил себя - адвокат

Адвокаты семьи убитой юристки Ирины Ноздровской заявили, что главный подозреваемый в этом деле, 64-летний Юрий Россошанский, отказался признавать свою вину.

Об этом после рассмотрения апелляции на суде заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Панченко, ссылаясь на текст апелляционной жалобы, которую подали адвокаты Россошанского, передает Страна.ua .

"Как бы не было странно, сторона защиты Россошанского указывает, что есть обоснованные подозрения на то, что Россошанский себя оговорил", - заявил Панченко. По его словам, адвокаты неоднократно сомневались в причастности Россошанского к убийству Ирины Ноздровской.

"В апелляционной жалобе мы увидели: адвокаты Россошанского указывают, что у них есть основания считать, что он себя оговорил, у нас возникает еще больше вопросов. У нас есть желание узнать, почему так считают адвокаты", - добавил Панченко.

К слову, самого Россошанского, который сейчас находится под стражей, на суд не привезли. Прокурор не смог пояснить, почему полиция не смогла его доставить.

Напомним, ранее МВД показало видео, на котором Ноздровская возвращается домой за несколько часов до смерти.

1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога. 10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой была обнаружена ДНК Юрия Россошанского.