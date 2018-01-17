Disney раскрыла сюжет спин-оффа «Звездных войн» о Хане Соло

Disney раскрыла сюжет спин-оффа «Звездных войн» о Хане Соло

Компания Disney раскрыла подробности сюжета фильма «Соло: Звездные войны. Истории», спин-оффа фантастической саги, посвященного контрабандисту Хану Соло.

Об этом сообщает Empire.

В ленте режиссера Рона Ховарда расскажут, в частности, о знакомстве молодого Соло с Чубаккой, который впоследствии станет его верным другом и сообщником, а также о Лэндо Калриссиане, темнокожем бароне-администраторе Облачного города, проигравшем главному герою космический корабль «Тысячелетний сокол».

Калриссиан ранее появлялся в пятом и шестом эпизодах «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Отмечается, что зрителям представят «дерзкие подвиги Хана Соло в опасном преступном подполье».

Премьера «Соло: Звездные войны. Истории» запланирована на 24 мая. В ленте сыграли Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

В июле Ховард выложил фотографию со съемочной площадки спин-оффа, на которой обнаружили жену Чубакки. 




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Москву накрыло смрадом от гниющей свалки в БалашихеМоскву накрыло смрадом от гниющей свалки в Балашихе
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
Ураган "Элеонор" во Франции: число жертв увеличилось до 7 человекУраган "Элеонор" во Франции: число жертв увеличилось до 7 человек
В Запорожье в торговца мясом выстрелили и отобрали деньгиВ Запорожье в торговца мясом выстрелили и отобрали деньги
В Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологиВ Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологи
Блок рекламы


Похожие новости
Умер актер из «Звездных войн» Элфи КертисУмер актер из «Звездных войн» Элфи Кертис
Определена родина Мастера Йоды из «Звездных войн»Определена родина Мастера Йоды из «Звездных войн»
В Соломенском районе Киева «активисты» с кувалдами разгромили забегаловку (ВИДЕО)В Соломенском районе Киева «активисты» с кувалдами разгромили забегаловку (ВИДЕО)
Создатель «Звездных войн» назван богатейшей знаменитостью в СШАСоздатель «Звездных войн» назван богатейшей знаменитостью в США
Звезда "Игры престолов" раскрыла дату выхода финального сезонаЗвезда "Игры престолов" раскрыла дату выхода финального сезона
Журналисты ВВС сняли сюжет об издевательствах над украинскими медведямиЖурналисты ВВС сняли сюжет об издевательствах над украинскими медведями
Фильм о герое «Звездных войн» Хане Соло получил названиеФильм о герое «Звездных войн» Хане Соло получил название
В Солотвино снова сгорела база отдыхаВ Солотвино снова сгорела база отдыха
Полицейского, укравшего ноутбук в Соломенском суде после пожара, освободили от наказанияПолицейского, укравшего ноутбук в Соломенском суде после пожара, освободили от наказания
Disney отложила выход девятого эпизода "Звездных войн" на 7 месяцевDisney отложила выход девятого эпизода "Звездных войн" на 7 месяцев
Последние новости
Подгружаем последние новости