У нападавшего на журналистку "Эха Москвы" диагностировали шизофрению

Он может избежать уголовной ответственности и отправиться на принудительное лечение.

Фото: Виталий Рувинский

У Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, врачи диагностировали параноидную шизофрению, передает Русская служба Би-би-си.

Этот диагноз может привести к тому, что обвиняемый избежит уголовной ответственности и отправится на принудительное лечение, но сама Фельгенгауэр не возражает.

"У меня был доступ к выводам экспертизы, там написано, что ему (Грицу - ред.) рекомендовано принудительное лечение, потому что он не в состоянии адекватно воспринимать обстоятельства дела и давать показания в суде", - сказала журналистка.

Фельгенгауэр добавила, что на повторной экспертизе Грица настаивать не будет.

"Мне важно знать, что этот человек изолирован, и больше никого не попытается убить. Где он будет изолирован, решит суд. У меня нет никакого желания, чтобы этот человек до конца своих дней сидел в заточении. Мне важно, чтобы он нож больше в руки не взял", - пояснила журналистка.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. По версии следствия, Борис Гриц прыснул газом в глаза охраннику на входе в здание, где находится редакция "Эха", а потом поднялся в саму редакцию и ударил журналистку ножом в горло.

Нападавшего скрутили охранники "Эха Москвы" и передали полиции. Татьяну Фельгенгауэр отвезли в больницу и прооперировали. Полученное ранение врачи оценивали как серьезное. По факту нападения на Фельгенгауэр возбуждено дело о покушении на убийство, по которой Грицу грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Журналисты обнаружили онлайн-дневник, якобы принадлежащий подозреваемому в нападении на Фельгенгауэр. В том числе, автор писал, что его "уже тошнит" от журналистки. По его словам, Фельгенгауэр его "телепатически" преследовала.

По итогам психолого-психиатрической экспертизы Гриц был признан вменяемым.