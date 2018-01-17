Болезнь Боткина подтвердилась у 55 жителей Николаевской области

В инфекционных больницах находятся 55 взрослых и 22 ребенка.

Болезнь Боткина подтвердилась у 55 жителей Николаевской области
Фото: 112.international

В Николаевской области гепатит А (болезнь Боткина) подтвердился в 55 человек, сообщили в областном управлении здравоохранения.

"В областной инфекционной больнице находятся 55 пациентов. Из них подтвержден диагноз у 38 человек. Еще 22 ребенка находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 17 детей", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января в Николаеве зафиксировали вспышку заболеваемости вирусным гепатитом А (болезнь Боткина). Тогда заместитель главного санитарного врача области предположил, что болезнь могла передаться через питьевую воду.

По факту массового заболевания граждан гепатитом А полиция открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Украины (заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью).

Гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом, который распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.


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