Вооруженный ножом "жених" из интернета заставил женщину отдать ему 42 тыс. гривен

Полицейские задержали злоумышленника.

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В Киеве вооруженный мужчина, который познакомился с женщиной в интернете и на встрече заставил ее отдать ему 42 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Фейсбуке.

"44-летняя жительница Киево-Святошинского района познакомилась с мужчиной в сети Интернет. Однако на долгожданное свидание "кавалер" приехал с ножом. Угрожая убийством, он потребовал отдать ему все сбережения, даже заставлял продать автомобиль. Напуганная женщина одолжила подруг деньги и отдала злоумышленнику", - говорится в сообщении.

Потерпевшая решилась сообщить полицию о преступлении только через двое суток и предоставила приметы нападавшего.

Сотрудники полиции установили личность и разыскали подозреваемого в столице. Им оказался 33-летний мужчина, который в октябре прошлого года вышел из мест лишения свободы, где в течение 10 лет отбывал наказание за имущественные преступления.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) и ч.2 ст.189 (вымогательство). Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, в начале января в Одессе задержали 36-летнего местного жителя, который под видом девушки знакомился с мужчинами в интернете, выманивал их на свидания и грабил.