В Киеве на взятке поймали инспектора райуправления полиции

Правоохранители вымогал более $1 тыс. за непривлечение к ответственности.

В Киеве при получении 1100 долларов взятки задержан инспектор сектора ювенальной превенции Голосеевского районного управления Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

"Согласно материалам СБУ и Департамента внутренней безопасности Нацполиции, указанные средства служащий требовал и получил от физического лица за непривлечение его к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Инспектора задержали "на горячем" - после получения им второй части суммы в размере 500.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Германии разрушили старинную церковь и снесли село ради добычи угля В Германии разрушили старинную церковь и снесли село ради добычи угля
Москву накрыло смрадом от гниющей свалки в БалашихеМоскву накрыло смрадом от гниющей свалки в Балашихе
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
Ураган "Элеонор" во Франции: число жертв увеличилось до 7 человекУраган "Элеонор" во Франции: число жертв увеличилось до 7 человек
В Запорожье в торговца мясом выстрелили и отобрали деньгиВ Запорожье в торговца мясом выстрелили и отобрали деньги
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве прошло первое заседание суда по делу копа, застрелившего пассажира BMWВ Киеве прошло первое заседание суда по делу копа, застрелившего пассажира BMW
В Киеве родители массово покупают детям справки о прививке от кориВ Киеве родители массово покупают детям справки о прививке от кори
Корь в Киеве: зарегистрировано 92 больных, из них 68 детей - КГГАКорь в Киеве: зарегистрировано 92 больных, из них 68 детей - КГГА
В Киеве разъяренный пассажир устроил поножовщину в автобусеВ Киеве разъяренный пассажир устроил поножовщину в автобусе
В Киеве из-за похолодания открыли 20 пунктов обогреваВ Киеве из-за похолодания открыли 20 пунктов обогрева
В Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячиВ Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячи
В Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИВ Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИ
Число заболевших корью в Киеве выросло до 87 человекЧисло заболевших корью в Киеве выросло до 87 человек
В Луцке хулиганы разбили автомобиль полиции (ФОТО)В Луцке хулиганы разбили автомобиль полиции (ФОТО)
Полиция возбудила уголовное дело о смерти мужчины под больницей в КиевеПолиция возбудила уголовное дело о смерти мужчины под больницей в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости