В Киеве на взятке поймали инспектора райуправления полиции
Правоохранители вымогал более $1 тыс. за непривлечение к ответственности.
В Киеве при получении 1100 долларов взятки задержан инспектор сектора ювенальной превенции Голосеевского районного управления Национальной полиции.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.
"Согласно материалам СБУ и Департамента внутренней безопасности Нацполиции, указанные средства служащий требовал и получил от физического лица за непривлечение его к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.
Инспектора задержали "на горячем" - после получения им второй части суммы в размере 500.
Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячи.
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17.01.2018 16:27