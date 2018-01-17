В Киеве на взятке поймали инспектора райуправления полиции

Правоохранители вымогал более $1 тыс. за непривлечение к ответственности.

В Киеве при получении 1100 долларов взятки задержан инспектор сектора ювенальной превенции Голосеевского районного управления Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

"Согласно материалам СБУ и Департамента внутренней безопасности Нацполиции, указанные средства служащий требовал и получил от физического лица за непривлечение его к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Инспектора задержали "на горячем" - после получения им второй части суммы в размере 500.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячи.