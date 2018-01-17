В Украине зафиксирована вторая смерть от кори с начала года

Единственный надежный способ защититься от заболевания - вакцинация.

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В Украине с начала 2018 года зафиксирован второй летальный случай смерти от кори.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Стало известно об еще одной смерти от кори. В Одессе умер взрослый человек", - говорится в сообщении.

В Минздраве напоминают, что инкубационный период кори (когда симптомы еще не проявляются) длится от 6 до 21 дня. Затем начинают появляться симптомы (высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз).

На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с головы и лица, а затем распространяется на все тело.

Болезнь длится до четырех недель и более. Кроме того, корь может привести к осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга и другим серьезным диагнозам, а также к инвалидности и смерти.

В Минздраве подчеркивают, что корью болеют не только дети, но и взрослые - под угрозой все, кто не имеет прививки.

"Единственный надежный способ защититься от кори - вакцинация. Две дозы вакцины защищают от кори. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение и получите бесплатные прививки можно быстрее. Для взрослых это можно сделать в частных клиниках", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок. Это была первый летальный случай в 2018 году и седьмой - в 2017-м. В ряде городов в школах продлены каникулы, а также принято решение не допускать не привитых детей до занятий.