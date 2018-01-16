Корь в Киеве: зарегистрировано 92 больных, из них 68 детей - КГГА
В столице Украины по состоянию на 16 января зарегистрировано 92 больных корью, из них 68 – дети.
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация, передает
Таким образом, количество заболевших корью за один день увеличилось на 5 человек, ведь по состоянию на 15 января 2018 года в Киеве было зарегистрировано 87 случаев заболевания корью.
Согласно официальным данным, на стационарном лечении сейчас находятся 7 взрослых и 5 детей.
Напомним, ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, однако сегодня на брифинге и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что погибших было 6, из них 4 детей. Кроме того, Супрун сообщила, что, вероятней всего, вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
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16.01.2018 14:43