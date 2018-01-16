Внедорожник и трос: Сноубордист испытал снег в Бердянске (ВИДЕО)

Внедорожник и трос: Сноубордист испытал снег в Бердянске (ВИДЕО)

Вчера, 15 января, в Бердянске выпало много снега, чем воспользовался местный сноубордист.

Это видео опубликовал на своем канале "ПроБердянск", передает 061.ua

Парень привязал один конец троса к сноуборду, а другой - к внедорожнику, и катался по пустой стоянке возле ТРЦ "Экватор". 

Напомним, ранее сообщалось, в Голосеевском районе на месте бывшей свалки планируют построить горнолыжный комплекс с объектами развлекательно-рекреационного назначения.




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