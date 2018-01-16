Из-за извержения вулкана на Филиппинах эвакуировали 15 тысяч человек

Из-за извержения вулкана на Филиппинах эвакуировали 15 тысяч человек

Вулкан Майон на Филиппинах начал извержение, почти 15 тысяч человек покинули опасную зону в пределах 6-7 километров от вулкана.

Об этом сообщает The Telegraph.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что преимущественно лава медленно стекает по склонам горы, однако временами лава извергается вулканом. Лава растеклась на расстояние 2 километра от кратера.

Около 15 тысяч человек покинули свои дома в пределах 6-7 километров от вулкана, и институт пока рекомендует людям не возвращаться в этот район.

Напомним, ранее сообщалось о 9 тысяч человек, которых эвакуировали с территории вокруг самого активного вулкана Филиппин, после того, как в понедельник из кратера начала течь лава.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Убийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокатУбийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокат
Названы самые популярные в Киеве имена детей в 2017 годуНазваны самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году
В Германии разрушили старинную церковь и снесли село ради добычи угля В Германии разрушили старинную церковь и снесли село ради добычи угля
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
Москву накрыло смрадом от гниющей свалки в БалашихеМоскву накрыло смрадом от гниющей свалки в Балашихе
Блок рекламы


Похожие новости
В Антверпене мощный взрыв разрушил здание ресторана, пострадали до 20 человек (ВИДЕО)В Антверпене мощный взрыв разрушил здание ресторана, пострадали до 20 человек (ВИДЕО)
В результате обрушения строящегося моста в Колумбии погибли 10 человекВ результате обрушения строящегося моста в Колумбии погибли 10 человек
В Киеве из-за похолодания открыли 20 пунктов обогреваВ Киеве из-за похолодания открыли 20 пунктов обогрева
В Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячиВ Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячи
В Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИВ Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИ
На Филиппинах проснулся вулкан Майон: 9 тысяч человек эвакуированыНа Филиппинах проснулся вулкан Майон: 9 тысяч человек эвакуированы
Число заболевших корью в Киеве выросло до 87 человекЧисло заболевших корью в Киеве выросло до 87 человек
В пермской школе произошла поножовщина, ранены девять человекВ пермской школе произошла поножовщина, ранены девять человек
В Сумах мужчина устроил стрельбу и ранил двух человекВ Сумах мужчина устроил стрельбу и ранил двух человек
В роSSийском Улан-Удэ произошло массовое отравление, более 130 человек обратились за медицинской помощьюВ роSSийском Улан-Удэ произошло массовое отравление, более 130 человек обратились за медицинской помощью
Последние новости
Подгружаем последние новости