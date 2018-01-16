Из-за извержения вулкана на Филиппинах эвакуировали 15 тысяч человек
Вулкан Майон на Филиппинах начал извержение, почти 15 тысяч человек покинули опасную зону в пределах 6-7 километров от вулкана.
Об этом сообщает
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что преимущественно лава медленно стекает по склонам горы, однако временами лава извергается вулканом. Лава растеклась на расстояние 2 километра от кратера.
Около 15 тысяч человек покинули свои дома в пределах 6-7 километров от вулкана, и институт пока рекомендует людям не возвращаться в этот район.
Напомним, ранее сообщалось о 9 тысяч человек, которых эвакуировали с территории вокруг самого активного вулкана Филиппин, после того, как в понедельник из кратера начала течь лава.
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Общество
16.01.2018 14:38