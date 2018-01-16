В Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологи

В Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологи

Большая часть оперирующих хирургов в Никопольской городской больнице № 1 (Днепропетровская область) уволились по собственному желанию и ушли кто куда.

Об этом сообщают социальные сети. Такую информацию разместил Роман Авдеенко в группе "Типичный Никополь" в Facebook.

По его данным, на суточной смене вместо положенных четырех ургентных хирургов, дежурящих парами, по 12 часов каждая, работает всего один на протяжении суток.

Дефицит кадров также возник среди среднего медперсонала отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии той же самой больницы.

"Молодая часть коллектива уволилась и рванула за границу. Сотрудники самого ответственного и тяжёлого по профилю своей работы отделения, анестезистки обладающие уникальными навыками, уезжают в страны ближнего зарубежья работать обычными гастарбайтерами. И на данный момент бригады "скорой помощи" возят оставшихся анестезисток из отделения АРИТ ГБ № 1 в гинекологическое отделение той же больницы, с операции на операцию, по 5-6 раз за сутки, потому что некем уже закрывать возникшую брешь. Оказалось, что всё-таки молодые специалисты не готовы работать в медицине за 3000 тысячи гривен в месяц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, врачи Николаевского БСМП массово начали писать заявления об увольнении по собственному желанию. Главврач областной инфекционной больницы Светлана Федорова считает, что причиной этому стали, вероятно, низкие зарплаты, высокая занятость и большая ответственность, а также общественная "демонизация врачей":




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