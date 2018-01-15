Травмировавшийся на «Буковеле» сноубордист из Киева умер в больнице
В воскресенье, 14 января, в Ивано-Франковской областной клинической больнице умер Владимир Безклинский. 30-летний киевлянин получил тяжелую травму во время катания на сноуборде на курорте "Буковель".
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Согласно сообщению, Безклинский был травмирован на «Буковеле» еще 22 декабря. Все потому, что сноубордиста сзади сбил другой отдыхающий. В результате столкновения у Владимира были сломаны ребра, пробитые легкие, перелом позвоночника и повреждение спинного мозга.
Товарищ травмированного мужчины Александр в комментарии
"Они (администрация курорта) публично не афишировали, но так, финансово нам помогли", – сказал товарищ травмированного туриста.
"Сейчас мы занимаемся подготовкой к похоронам. Возможно, через несколько дней будут либо не будут происходить какие-то правовые действия. Пока не могу ничего сказать", – добавил Александр и отметил, что у стороны умершего "есть подозрение на то, кто это сделал (травмировал Безклинского)".
Добавим, что Владимир Безклинский является совладельцем двух интернет-магазинов по продаже автомобильных шин. На отдых он поехал с матерью.
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15.01.2018 18:37