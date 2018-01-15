Травмировавшийся на «Буковеле» сноубордист из Киева умер в больнице

В воскресенье, 14 января, в Ивано-Франковской областной клинической больнице умер Владимир Безклинский. 30-летний киевлянин получил тяжелую травму во время катания на сноуборде на курорте "Буковель".

Об этом сообщает " Галка " со ссылкой на слова товарища умершего Александра.

Согласно сообщению, Безклинский был травмирован на «Буковеле» еще 22 декабря. Все потому, что сноубордиста сзади сбил другой отдыхающий. В результате столкновения у Владимира были сломаны ребра, пробитые легкие, перелом позвоночника и повреждение спинного мозга.

Товарищ травмированного мужчины Александр в комментарии ZAXID.NET сообщил, что администрация курорта«Буковель» помогала в лечении Владимира.

"Они (администрация курорта) публично не афишировали, но так, финансово нам помогли", – сказал товарищ травмированного туриста.

"Сейчас мы занимаемся подготовкой к похоронам. Возможно, через несколько дней будут либо не будут происходить какие-то правовые действия. Пока не могу ничего сказать", – добавил Александр и отметил, что у стороны умершего "есть подозрение на то, кто это сделал (травмировал Безклинского)".

Добавим, что Владимир Безклинский является совладельцем двух интернет-магазинов по продаже автомобильных шин. На отдых он поехал с матерью.