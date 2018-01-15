Травмировавшийся на «Буковеле» сноубордист из Киева умер в больнице

Травмировавшийся на «Буковеле» сноубордист из Киева умер в больнице

В воскресенье, 14 января, в Ивано-Франковской областной клинической больнице умер Владимир Безклинский. 30-летний киевлянин получил тяжелую травму во время катания на сноуборде на курорте "Буковель".

Об этом сообщает "Галка" со ссылкой на слова товарища умершего Александра.

Согласно сообщению, Безклинский был травмирован на  «Буковеле» еще 22 декабря. Все потому, что сноубордиста сзади сбил другой отдыхающий. В результате столкновения у Владимира были сломаны ребра, пробитые легкие, перелом позвоночника и повреждение спинного мозга.

Товарищ травмированного мужчины Александр в комментарии ZAXID.NET сообщил, что администрация курорта«Буковель» помогала в лечении Владимира.

"Они (администрация курорта) публично не афишировали, но так, финансово нам помогли", – сказал товарищ травмированного туриста.

"Сейчас мы занимаемся подготовкой к похоронам. Возможно, через несколько дней будут либо не будут происходить какие-то правовые действия. Пока не могу ничего сказать", – добавил Александр и отметил, что у стороны умершего "есть подозрение на то, кто это сделал (травмировал Безклинского)".

Добавим, что Владимир Безклинский является совладельцем двух интернет-магазинов по продаже автомобильных шин. На отдых он поехал с матерью.




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