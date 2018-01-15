В Киеве из-за похолодания открыли 20 пунктов обогрева
В случае снижения температуры количество таких пунктов будет увеличено до 50.
По состоянию на 15 января Киевская городская государственная администрация развернула 20 пунктов обогрева в связи с похолоданием.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В связи с понижением температуры в столице работает 20 пунктов обогрева, организованные департаментом социальной политики, которые готовы принять всех, кто нуждается в помощи", - говорится в сообщении.
Пункты обогрева размещены в центрах социальной помощи. В них посетители могут согреться, выпить горячего чая и в случае необходимости получить первую медицинскую помощь.
Также сообщается, что в случае снижения температуры количество таких пунктов будет увеличено до 50 за счет еще 30 пунктов департамента городского благоустройства и сохранения природной среды.
Напомним, синоптики прогнозируют похолодание до -25 градусов в конце месяца.
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