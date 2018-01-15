Телеканал СТБ закрывает проект "Україна має талант"

Девятый сезон проекта стал завершающим.

Фото: stb.ua

Телеканал СТБ останавливает производство национального шоу "Україна має талант".

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что девятый сезон проекта (он же - второй сезон детской версии), финал которого состоялся 27 мая 2017 года, стал завершающим в истории канала.

"За 9 лет проект открыл огромное количество талантов, за успешной карьерой многих из них мы с радостью сегодня наблюдаем... Все это стало возможным благодаря профессионализму команд, создававших такое сложнейшее шоу, и, конечно же, наших судей, которым выпала непростая задача определять лучших из лучших. Мы благодарны коллегам по каналу за этот труд и нашим звездным судьям, особенно Славе Фроловой и Игорю Кондратюку, работавшим все сезоны проекта, за профессионализм, мастерство, выдержку и умение разглядеть настоящий талант. Также мы благодарны нашим ведущим, которым на протяжении 9 лет довелось быть поддержкой, друзьями и утешением для участников", - прокомментировал решение руководитель канала СТБ Владимир Бородянский.

"Україна має талант" - это адаптация популярного американского шоу "America’s Got Talent". Телеканал СТБ запустил первый сезон шоу в 2009 году. Телепроект моментально завоевал огромную популярность, во многом благодаря тому, что зрители получили возможность не просто наблюдать за участниками, а и попробовать собственные силы, ведь прийти в проект мог любой человек, обладающий творческим талантом - будь то дрессировка собак, жонглирование или рисование песком.

Напомним, в Германии лидера группы Scooter исключили из состава жюри телешоу из-за посещения аннексированного Крыма.