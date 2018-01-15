Харьковские контрабандисты спрятали в голове этно-куклы 43 пакета с семенами конопли
Наркотики обнаружил служебный пес по кличке Любомир.
Харьковские таможенники на пропускном пункте "Песочин" обнаружили семена конопли, спрятанные в голове куклы Folk Ukrainian Doll.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в Фейсбуке.
"Во время проведения рентген-сканирования экспортного международного экспресс отправления, в котором, согласно заявленным документам находилась Folk Ukrainian Doll, было установлено, что голова куклы имеет неоднородные цветовые вкрапления по сравнению с руками и ногами, которые свидетельствуют о возможном наличии органических веществ. После этого, таможенники привлекли служебного пса по кличке Любомир, который сработал на вышеупомянутую куклу", - говорится в сообщении.
При дальнейшем осмотре в голове куклы обнаружили 43 прозрачных полиэтиленовых пакета с семенами конопли.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса. Ведутся следственные действия.
Напомним, ранее на границе с Венгрией задержали мужчину, который спрятал под одеждой 700 граммов марихуаны.
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15.01.2018 15:50