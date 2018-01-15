В Одесской области задержали капитана полиции за взятку $2 тысячи

Его подозревают в закрытии уголовных дел за деньги.

В Одесской области задержали капитана полиции за взятку в размере 2 тысячи долларов.

На сайте СБУ говорится, что начальник следственного отдела одного из районных подразделений Главного управления Нацполиции в Одесской области систематически вымогал деньги с фигурантов уголовных производств и их родственников за закрытие дел. Оперативники задокументировали получение им 500 долларов, а во время получения второй части взятки 1500 долларов капитан был задержана "на горячем".

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, что сегодня также стало известно о задержании по подозрению во взяточничестве трех харьковских патрульных и одного львовского.


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