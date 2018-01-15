В детской больнице в Боярке пациентов обслуживал пьяный врач – СМИ (ВИДЕО)
В областной детской больнице в Боярке (Киевская область) пьяный врач принимал пациентов.
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«У младшей Анастасии заболел живот, рвота, температура. Привезли в Киевскую областную детскую больницу в г. Боярка. А там празднуют по полной – отмечают старый новый год. Хирург лыка не вяжет. Пьяный в драбадан. Ему, мол, не симптомы нужны, а ему, видите, ли нужно установить контакт с ребенком», – написал Родиков.
По его словам, прибывшие на вызов полицейские попытались отвезти врача к наркологу, однако тот отказался. «Мотивируя тем, что ему срочно нужно принять ребенка с тошнотой, температурой и болями в животе… а перегар у него и такое состояние-это от того что у них в одном краю отделения красят и он надышался ацетона», – написал Родиков.
Он также сообщил, что написал заявление в полицию. Кроме того на ситуацию отреагировали и в Министерстве здравоохранения. «Мне вчера сразу же звонили от Уляны Супрун. Думаю, там уже знают», – добавил Родиков.
Ранее в Киеве врач-хирург Дмитрий Козлов отказался делать операцию 50-летней женщине из Донецка по политическим соображениям.
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