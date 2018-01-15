В Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИ
По состоянию на 15 января, в Киеве зарегистрировано 14 тысяч заболеваний гриппом и ОРВИ, госпитализировано с осложнениями 171 человека.
Об этом на брифинге сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает
"По состоянию на сегодня 14 тысяч заболевших (гриппом и ОРВИ - ред.). Это ниже в 2,1 раза эпидемиологического порога. Около 52 тысяч были вакцинированы. Госпитализирован с осложнением - 171 пациент", - сообщила В.Гинзбург.
В течение первой недели 2018 года активность гриппа в регионах Украины остается низкой. В одной из областей эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен.
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Общество
15.01.2018 10:39