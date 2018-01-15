В Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИ

По состоянию на 15 января, в Киеве зарегистрировано 14 тысяч заболеваний гриппом и ОРВИ, госпитализировано с осложнениями 171 человека.

Об этом на брифинге сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН .

"По состоянию на сегодня 14 тысяч заболевших (гриппом и ОРВИ - ред.). Это ниже в 2,1 раза эпидемиологического порога. Около 52 тысяч были вакцинированы. Госпитализирован с осложнением - 171 пациент", - сообщила В.Гинзбург.

В течение первой недели 2018 года активность гриппа в регионах Украины остается низкой. В одной из областей эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен.