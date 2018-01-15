74 львовянина заболели корью
Мэр считает, что школы и садики должны работать в обычном режиме.
74 человека во Львове заболели корью, в том числе 49 детей, сообщил на брифинге мэр города Андрей Садовый.
Он добавил, что не все из заболевших детей - школьного возраста.
Садовый заявил, что одну из школ в микрорайоне Сыхов, где заболели девять детей, закрыли на карантин.
"Я считаю, что и школы, и садики должны работать в обычном режиме. А что касается тех школ, где превышен барьер - сегодня, кстати, есть одна школа на Сыхове, где заболело девять человек, там введен карантин, - надо серьезно исследовать такие ситуации", - отметил он, передает "Львовский портал".
Однако, как выяснилось впоследствии, речь идет о школе "Первоцвет", ученики которой сейчас еще на каникулах. Вопрос о закрытии ее на карантин будут решать на следующей неделе.
Напомним, в ряде регионов Украины, а также в Киеве с конца декабря зафиксирована вспышка кори.
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