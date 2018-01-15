74 львовянина заболели корью

Мэр считает, что школы и садики должны работать в обычном режиме.

74 львовянина заболели корью
Фото: facebook.com/hrystyna.protsak

74 человека во Львове заболели корью, в том числе 49 детей, сообщил на брифинге мэр города Андрей Садовый.

Он добавил, что не все из заболевших детей - школьного возраста.

Садовый заявил, что одну из школ в микрорайоне Сыхов, где заболели девять детей, закрыли на карантин.

"Я считаю, что и школы, и садики должны работать в обычном режиме. А что касается тех школ, где превышен барьер - сегодня, кстати, есть одна школа на Сыхове, где заболело девять человек, там введен карантин, - надо серьезно исследовать такие ситуации", - отметил он, передает "Львовский портал".

Однако, как выяснилось впоследствии, речь идет о школе "Первоцвет", ученики которой сейчас еще на каникулах. Вопрос о закрытии ее на карантин будут решать на следующей неделе.

Напомним, в ряде регионов Украины, а также в Киеве с конца декабря зафиксирована вспышка кори.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Юрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИЮрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИ
Убийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокатУбийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокат
Названы самые популярные в Киеве имена детей в 2017 годуНазваны самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
В Германии разрушили старинную церковь и снесли село ради добычи угля В Германии разрушили старинную церковь и снесли село ради добычи угля
Блок рекламы


Похожие новости
Число заболевших корью в Киеве выросло до 87 человекЧисло заболевших корью в Киеве выросло до 87 человек
На Буковине уже полтысячи больных корью, 66% из них не имели прививкиНа Буковине уже полтысячи больных корью, 66% из них не имели прививки
В Украине корью заболели около 200 человек - МинздравВ Украине корью заболели около 200 человек - Минздрав
Минздрав дал рекомендации, как не заболеть корьюМинздрав дал рекомендации, как не заболеть корью
С начала года в Киеве заболели корью 66 человекС начала года в Киеве заболели корью 66 человек
Корью заболели два взрослых жителя Херсонской области, еще у шести человек наблюдаются симптомыКорью заболели два взрослых жителя Херсонской области, еще у шести человек наблюдаются симптомы
За сутки в Николаеве гепатитом А заболели еще 12 человекЗа сутки в Николаеве гепатитом А заболели еще 12 человек
В Запорожской области за три месяца корью заболели 33 медработникаВ Запорожской области за три месяца корью заболели 33 медработника
С начала года в Киеве корью заболел 61 человек, но карантин вводить не будутС начала года в Киеве корью заболел 61 человек, но карантин вводить не будут
Официально: в Киеве корью заболели уже 54 человека, почти все – без прививокОфициально: в Киеве корью заболели уже 54 человека, почти все – без прививок
Последние новости
Подгружаем последние новости