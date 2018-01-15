Третья часть фильма "Стражи галактики" выйдет в 2020 году

Американский режиссер Джеймс Ганн, снявший фильм "Стражи галактики", рассказал, когда выйдет продолжение серии.

Об этом он сообщил в Twitter , отвечая на вопросы фанатов.

Так, на их вопрос будет ли снята третья часть франшизы, Ганн написал: "Выйдет в 2020 году".

Режиссер также заявил, что покупка студии 21th Century Fox компанией The Walt Disney Company никак не скажется на истории для третьих "Стражей галактики".

Как сообщалось ранее, кинокомпания 20th Century Fox изменила даты выхода фильмов о супергероях.