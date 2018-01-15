На Филиппинах проснулся вулкан Майон: 9 тысяч человек эвакуированы

На Филиппинах проснулся вулкан Майон: 9 тысяч человек эвакуированы

На Филиппинах сегодня, 15 января началось извержение вулкана. Более 9 тысяч жителей Филиппин были вынуждены покинуть территорию возле вулкана Майон из-за угрозы извержения.

Об этом сообщает Associated Press.

Уровень угрозы извержения специалисты оценивают на три балла по пятибалльной шкале. Утром 15 января поток лавы преодолел по склону порядка 500 метров. Также зафиксирован выброс вулканического пепла.

Сильное извержение вулкана может произойти в течение нескольких недель или дней.

Вулкан находится в 340 км от столицы Филиппин - Манилы.

Напомним, что 23 декабря, на индонезийскомострове Бали произошло извержение священного для населения вулкана Агунг. Вулканический пепел поднялся на высоту от 500 метров до 2,5 км.




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