Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)

Львовская гонщица Эльнара Абиева, которая сбила двух полицейских и прокатила одного из них на капоте, впервые прокомментировала инцидент.

Об этом сообщает Life Новости на странице в Facebook.

Девушка представляется как Эльвира Star. Она несколько лет грубо нарушает правила ПДД и не боится закона. Недавно Абиева несколько метров везла на капоте одного из полицейских, за что ей грозит до пяти лет ограничения свободы. Она находится в розыске.

«Как сотрудники полиции могут утверждать, что я была пьяная или в наркотическом опьянении без экспертизы? Я нарушаю часто - да. Этот адреналин у меня в крови. Двойная сплошная, светофоры. Делаю это, чтобы не создавать опасности на дорогах. Это - вера в высшие силы. Я верю в бога. Не имеет значения за рулем я или нет. С дочкой я никогда не езжу с нарушениями», - говорит Эльвира.

О самом конфликте Эльвира говорит не без излишней самоуверенности.

«Меня остановили с мигалками. Инспектор отказался показать видеозапись нарушения. Я закрыла окно. Постаралась не нервничать. Они накинулись на машину и начали бить по стеклу. Я выехала, потому что понимала, что это уже мне угрожают. Я сохраняла свою жизнь. С полицией в Украине бывают разные инциденты... Я несколько раз просила его слезть с капота. На видео видно, что он бежит, а значит нога у него не поломана. Как оказалось, у него сломан только палец. Оказывается, за сломанный палец мне грозит 5 лет тюрьмы. Но почему полицейские позволяют себе все, что угодно», - отметила Эльнара.

Она признается, что без труда может поменять запчасти на авто. И по жизни чувствует себя больше парнем, чем девушкой.

«Когда я за рулем - это неописуемо. То, что я попаду под следствие - понятно. Но то, что творится с украинской нацполицией - неописуемо. Я никогда в других странах не нарушала и не ездила так. Мне все равно на общественное мнение. Мне не все равно, что подумает обо мне мама и дочка», - отметила 26-летняя девушка.

Она также отметила, что владеет 8 языками.

По словам женщины, она покинула страну, и находится в Азербайджане.

Она также отметила, что прекрасно понимает, какое наказание ей грозит: пять лет лишения свободы.

«Я не боюсь тюрьмы. Если мне это предначертано, значит, я должна это пройти. Мне жалко людей, которые за такую ситуацию должны оплачивать неволей. Почему полицейские творят что хотят?» — сказала женщина.