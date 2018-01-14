В Тернополе к храму УПЦ МП принесли окровавленные игрушки

Активистов встретили со словами: "Ваш отец диявол и молитесь вы дияволу", и заблокировал проход.

В Тернополе представители "Правого сектора" провели акцию, направленную против Украинской православной Церкви Московского патриархата. К кафедральному собору собору Веры, Надежды, Любови и матери их Софии они принесли окровавленные игрушки, сообщается на странице областной организации ПС в фейсбуке.

Отмечается, что таким образом активисты присоединились к акции, связанной с событиями в Запорожье, где священник УПЦ МП отказался отпеть трагически погибшего ребенка из-за того, что он был крещен в УПЦ Киевского патриархата.

"Когда активисты хотели войти во внутренний двор храма, их встретили со словами: "Ваш отец диявол и молитесь вы дияволу", и тут же заблокировал проход. В результате две женщины получили небольшие травмы - их избивил промосковский монах", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что собор Софии - единственный в Тернополе храм УПЦ МП. В области действует 125 приходов этой Церкви. За последние три года около десяти приходов УПЦ МП Тернопольско-Кременецкой епархии по решению церковных общин перешли под юрисдикцию УПЦ КП. Также на территории области действует Успенская Почаевская Лавра.

Напомним, после того как в 2015 во время торжественного заседания Рады, когда предстоятель церкви Онуфрий не поднялся, чтобы почтить бойцов АТО - героев Украины, поэт Дмитрий Павлычко выступил за передачу Киевской и Почаевской Лавр Киевскому патриархату.


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