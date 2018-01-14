В Луцке хулиганы разбили автомобиль полиции (ФОТО)

Двое нетрезвых парней разбили заднее стекло в машине полиции, снимая это на камеры своих телефонов. Происшествие произошло в ночь на воскресенье, 14 января, на улице Потебни, возле ночного клуба «Наталка».

Об этом сообщает издание Волинь24 .

Полиция охраны прибыла на вызов, оставив машину возле ночного клуба. Двое нетрезвых молодых людей подошли к ней, сначала просто делая селфи. Далее молодой человек взял камень и разбил заднее стекло авто, снимая это на видео.

Ребята бросились бежать. Полиция догнала обоих.

От бега и эмоций у парня, который побил стекло, начался приступ астмы - хулиган оказался астматиком. Полицейским пришлось оказывать помощь и вызвать «скорую». Второй вел себя агрессивно - его пришлось заковать в наручники.

Парень, бивший стекла в машине, назвался Артуром. Ему 21 год, житель Ковеля, учится в Луцке на повара. Другой - Максим - учится в ВНУ, живет в одном из сел Локачинского района.

Ребят привезли в отделение полиции, где те стали уверять, что ничего не делали, а «просто занимались бегом». Интересно, что при этом, оба были изрядно пьяны. В конце концов, ребята стали ссориться между собой: Артур обвинил Максима в том, что тот украл у него кошелек.

За повреждения автомобиля полиции парням грозит уголовная ответственность.