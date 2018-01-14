В Луцке хулиганы разбили автомобиль полиции (ФОТО)

В Луцке хулиганы разбили автомобиль полиции (ФОТО)

Двое нетрезвых парней разбили заднее стекло в машине полиции, снимая это на камеры своих телефонов. Происшествие произошло в ночь на воскресенье, 14 января, на улице Потебни, возле ночного клуба «Наталка».

Об этом сообщает издание Волинь24.

Полиция охраны прибыла на вызов, оставив машину возле ночного клуба. Двое нетрезвых молодых людей подошли к ней, сначала просто делая селфи. Далее молодой человек взял камень и разбил заднее стекло авто, снимая это на видео.

Ребята бросились бежать. Полиция догнала обоих.

От бега и эмоций у парня, который побил стекло, начался приступ астмы - хулиган оказался астматиком. Полицейским пришлось оказывать помощь и вызвать «скорую». Второй вел себя агрессивно - его пришлось заковать в наручники.

Парень, бивший стекла в машине, назвался Артуром. Ему 21 год, житель Ковеля, учится в Луцке на повара. Другой - Максим - учится в ВНУ, живет в одном из сел Локачинского района.

Ребят привезли в отделение полиции, где те стали уверять, что ничего не делали, а «просто занимались бегом». Интересно, что при этом, оба были изрядно пьяны. В конце концов, ребята стали ссориться между собой: Артур обвинил Максима в том, что тот украл у него кошелек.

За повреждения автомобиля полиции парням грозит уголовная ответственность.




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