В районе столичной станции метро «Шулявская» действует преступная группа цыган - соцсети
В киевском троллейбусе №27 цыгане обирают пассажиров.
Об этом в соцсети сообщил житель Киева Станислав Шепелев, передал корреспондент ГолосUA.
«Троллейбус 27 маршрута, бортномер 3724 (желтый МАЗ), на Шулявке оккупировали 10 цыганок и цыган! Будьте внимательны, гипнозу не поддавайтесь», - написал он.
В комментариях жители Киева рассказали свои истории карманных краж в троллейбусах.
«В четверг(11 января – Прим. Ред. ) возле метро Дорогожичи на остановке эта группа цыган вышли из 27 троллейбуса, помогали одной мамочке зайти с коляской и тем временем украли телефон», - написала Наталья Талаш.
«Облюбовали, негодяи, место. На той неделе у моей жены телефон тянули из сумки, не ожидали, что ее встречать будут. Работают они, ничего не скажешь», - сообщил в свою очередь Петр Канцеба.
Напомним, в 2017 году под Киевом силовики провели обыски в домах цыганской общины: обнаружили метадон, опий и золото.
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14.01.2018 12:57