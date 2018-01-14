Эмбер Херд опубликовала соблазнительные постельные фото

31-летняя актриса опубликовала в Instagram серию постельных фото.

Об этом сообщает JetSetter .

Автором снимков выступила бывшая девушка Эмбер Херд известный фотограф Тася ван Ри, с которой актриса, в свои годы бисексуальности, прожила в гражданском браке 5 лет.

Напомним, ранее актриса украсила обложку декабрьского выпуска австралийского GQ. Она также получила звание "Женщины года" от редакции журнала за бесстрашную защиту прав женщин.