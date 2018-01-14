В ночном клубе в Мадриде обвалился потолок, 26 раненых
На людей упало 16 квадратных метров перекрытия.
В одном из ночных клубов Мадрида обвалился потолок. Об этом сообщает газета El Mundo.
16 квадратных метров потолка на втором этаже здания ночного клуба обвалились около 1.30 в ночь на воскресенье, 14 января.Причины обвала пока неизвестны.
Полиция и службы спасения прибыли на место происшествия. Медицинская помощь понадобилась 26 лицам, 11 из них доставили в больницы. Из здания ночного клуба также эвакуировали всех посетителей.
Полиция проводит расследование инцидента.
Напомним, вчера во время пожара в развлекательном центре в Португалии погибли 8 человек.
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Общество
14.01.2018 12:57