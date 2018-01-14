?В ночном клубе в Мадриде обвалился потолок, 26 раненых

На людей упало 16 квадратных метров перекрытия.

Ночной клуб в Мадриде Фото: independent.co.uk

В одном из ночных клубов Мадрида обвалился потолок. Об этом сообщает газета El Mundo.

16 квадратных метров потолка на втором этаже здания ночного клуба обвалились около 1.30 в ночь на воскресенье, 14 января.Причины обвала пока неизвестны.

Полиция и службы спасения прибыли на место происшествия. Медицинская помощь понадобилась 26 лицам, 11 из них доставили в больницы. Из здания ночного клуба также эвакуировали всех посетителей.

Полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, вчера во время пожара в развлекательном центре в Португалии погибли 8 человек.